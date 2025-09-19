Калининградцев предупредили о перебоях телесигнала из-за осенней интерференции

С 27 сентября по 20 октября в небе над регионом будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

«Большинство зрителей при просмотре каналов в составе мультиплексов не заметят изменений в качестве изображения. Но все же нельзя исключить кратковременного „замерзания“ или пропадания картинки, распада её на пиксели», — говорится в сообщении.

Осенью, если смотреть с Земли, Солнце перемещается из Северного полушария в Южное и в определённые периоды оказывается ровно позади спутника связи на одной линии с приёмной земной станцией. Такое расположение Солнца длится несколько минут и может ослабить сигнал с космического аппарата, пояснили в пресс-службе.

В Калининградской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 09:52 до 11:42 по местному времени. Максимальная продолжительность — до пяти минут в сутки.