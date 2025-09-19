Прокуратура выявила нарушения в работе калининградской «Академии боевых искусств»

В деятельности КРОО «Академия боевых искусств», оказывающей услуги по подготовке несовершеннолетних спортсменов в Калининграде, выявлены нарушения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки, которая была инициирована по обращению местного жителя, в работе организации нашли целый ряд проблемных моментов. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе прокуратуры, «Академия боевых искусств» осуществляет образовательную деятельность без лицензии, у преподавательского состава нет документов об образовании, справок об отсутствии судимостей, дети допускались к занятиям без проверки состояния здоровья. Кроме того, в здании, где проводятся тренировки, не соблюдены требования противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению лицами, организовавшими тренировочный процесс с нарушениями закона, а также действиям арендатора и собственников помещений. По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

В КРОО «Академия боевых искусств» от оперативного комментария воздержались, уточнив, что организация свяжется с корреспондентом «Нового Калининграда» позже, «если сочтет нужным».