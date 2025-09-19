Проект строительства модульной котельной на Северной горе прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства модульной котельной на ул. Барклая де Толли, 17 в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовило ООО «Калининградтеплогазпроект» за 1,39 млн рублей. Застройщик — муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть». Положительное заключение получено 19 сентября 2025 года. Форма экспертизы — государственная.

МП «Калининградтеплосеть» заказало разработку проекта модульной котельной на ул. Барклая де Толли в октябре 2024 года. Проектно-изыскательские работы необходимо было провести в 2024-2025 годах. Строительство котельной планировалось в 2026-м.