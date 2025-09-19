Облвласти: Балтийск вновь начнет отопительный сезон без «паспорта готовности»

Балтийскому городскому округу в течение десяти лет не удается получить паспорт готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

«Этот документ говорит о том, что конкретное муниципальное образование готово к безаварийному прохождению отопительного сезона. Но если Балтийск опять не получит паспорт готовности, это не означает, что отопительный сезон там не начнется, — пояснил Черномаз. — Отсутствие паспорта говорит о том, что есть замечания либо к самому муниципалитету в целом, либо к ресурсоснабжающей компании. Например, существует требование о нормативном запасе топлива. Но исторически так сложилось, что более 55% тепловой энергии для Балтийска вырабатывает „33-й Судоремонтный завод“. И спасибо руководству СРЗ, что оно постоянно поддерживает работоспособность оборудования, не снижает мощности для обеспечения жителей Балтийска тепловой энергией».

Как признался Черномаз, было два варианта развития событий: «Можно было направить колоссальный объем средств, чтобы получить этот самый паспорт готовности муниципалитета. Для этого по всем канонам и правилам нужно чуть ли не построить дополнительную железнодорожную ветку, по ней единоразово завезти в Балтийск мазут и тем самым получить требуемый нормативный запас топлива к новому отопительному сезону. Но какая в этом экономическая эффективность? Есть другой выход — можно работать на мазуте „с колес“, когда есть резервы, есть емкости в достаточном объеме, чтобы безаварийно работать, планово подвозить мазут. А все вырученные средства пустить на строительство новых котельных. Но при этом какое-то время не получать паспорт готовности муниципалитета к отопительному сезону», — отметил он.

Решение, напомнил министр, было принято в пользу строительства новой газовой генерации в Балтийске. «Конечно, нужно было подождать годы, но котельные уже построены, — сказал он. — Так что отсутствие паспорта готовности никак на отопительный сезон не повлияет. На данный момент угольные котельные отремонтированы, уголь и мазут закуплены, сети готовы. Пока сезон в Балтийске пройдет на угольно-мазутной генерации, а в мае-июне начнем все запуски и другие необходимые процедуры на природном газе, чтобы к октябрю 2026-го запуститься в новый сезон на газовой генерации».