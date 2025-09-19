В Калининградскую область с начала года ввезли 29 тысяч тонн фруктов и ягод

В регион с 1 января по 16 сентября 2025 года ввезли 29 тысяч тонн импортных фруктов и ягод. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.



Крупнейшими поставщиками стали Сербия (6,6 тыс. тонн косточковых и свежих ягод), Эквадор (6,3 тыс. тонн бананов), Турция (6 тыс. тонн свежих фруктов и ягод) и Египет (3 тыс. тонн цитрусовых). Поставки фруктов и ягод, в том числе экзотических видов, осуществлялись также из Бразилии, Китая, Марокко, Чили, Аргентины и других стран.

В результате проведенных исследований в 66 партиях продукции было выявлено 6 карантинных объектов. Зараженные партии фруктов (621 тонна) направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание и уничтожение.