С матери 12-летней самокатчицы, сбившей пенсионерку, взыскали 704 тысячи

В пользу 67-летней женщины, пострадавшей в результате наезда электросамоката под управлением несовершеннолетней, взыскали 704 тысячи рублей. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

В августе 2023 года в Калининграде на Ленинском проспекте 12-летняя девочка, управляя самокатом, на тротуаре совершила наезд на 67-летнюю женщину и скрылась с места происшествия. В результате столкновения пенсионерка получила перелом бедренной кости, повлекший тяжкий вред здоровью.

После обращения прокурора района в суд с матери несовершеннолетней взыскали компенсацию морального вреда и возмещение материального ущерба.