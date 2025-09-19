Бастрыкин затребовал доклад о полуаварийном доме из Черняховска

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому по факту нарушения прав жителей полуаварийного дома на улице Портовой в Черняховске. Как сообщает пресс-служба Следкома, обращение председателю СК поступило через информационный центр.

«Здание 1980 года постройки находится в ненадлежащем состоянии: фундамент и несущие конструкции разрушаются, инженерные системы изношены, в связи с нарушением целостности кровли регулярно затапливаются жилые помещения, — сообщает пресс-служба ведомства. — По результатам проведенного в прошлом году обследования состояние строения признано ограниченно работоспособным, однако мер к проведению капитального ремонта не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли».

Ранее по факту нарушения прав жителей было возбуждено уголовное дело. Сейчас руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову предстоит сделать доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.