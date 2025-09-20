В Балтийске начинают проводить патрулирования по выявлению наркозависимых

Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

В Балтийском округе в дневное и вечернее время будут проводиться патрулирования по выявлению наркозависимых среди военнослужащих и гражданского населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В городе были зафиксированы случаи появления на стенах зданий трафаретных изображений, пропагандирующих употребление наркотических веществ, отметил начальник полиции Балтийского отдела Виктор Тюрин. Рейды также будут направлены на выявление такой рекламы.

«Члены антинаркотической комиссии подчеркнули, что военнослужащие военно-морской базы, сотрудники полиции и военной полиции будут строго держать ситуацию на контроле и плотно заниматься совместной профилактической работой», — добавили в администрации.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter