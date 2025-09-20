В Балтийске начинают проводить патрулирования по выявлению наркозависимых

В Балтийском округе в дневное и вечернее время будут проводиться патрулирования по выявлению наркозависимых среди военнослужащих и гражданского населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В городе были зафиксированы случаи появления на стенах зданий трафаретных изображений, пропагандирующих употребление наркотических веществ, отметил начальник полиции Балтийского отдела Виктор Тюрин. Рейды также будут направлены на выявление такой рекламы.

«Члены антинаркотической комиссии подчеркнули, что военнослужащие военно-морской базы, сотрудники полиции и военной полиции будут строго держать ситуацию на контроле и плотно заниматься совместной профилактической работой», — добавили в администрации.