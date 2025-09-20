В Гусеве открылся завод по производству панировочных сухарей

В Гусеве ООО «Промагроинвест» (ГК «Продукты питания») открыло новый завод по производству панировочных сухарей мощностью 750 тонн готовой продукции в месяц. Цех будет выпускать около 9 тыс. тонн сухарей в год. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сумма инвестиций в проект составила 250 млн рублей. Завод оснащен современными технологиями и оборудованием, «гарантирующими высокое качество и безопасность выпускаемых продуктов». Ожидается, что продукция завода будет использоваться не только для нужд производств группы компаний, но и позволит региональным производителям кулинарной и пищевой продукции снизить зависимость от завозного сырья, в том числе импортного.

Учредитель ГК Стефано Влахович отметил, что открытие завода призвано покрыть дефицит этой продукции в регионе: «Этот проект реализован в рамках программы поддержки импортозамещения. Ранее такая панировка в основном завозилась из-за рубежа. После введения санкций на российском рынке возник дефицит как простой, так и сложной панировки с функциональными добавками в составе. Сегодня в России не так много производств, которые тем более в таком масштабе готовы это делать. <...> Значительную часть рынка в регионе мы сможем в этом плане удовлетворить».