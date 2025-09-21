Астрономы БФУ им. Канта собрали роботизированный съёмочный комплекс (видео)

Все новости по теме: Наука

Участники Астрономического сообщества БФУ им.Канта собрали роботизированный съёмочный комплекс, который поможет упростить работу астрофотографов. Об этом говорится в группе сообщества «ВКонтакте».

Отмечается, что астрофотографы смогут заранее формировать программу съёмок сразу нескольких небесных объектов в зависимости от целей съёмки и условий видимости отдельных участков небесной сферы, после чего съёмочный комплекс будет в полуавтоматическом режиме наводиться на нужный объект.

«С учётом того, что для съёмок объектов далёкого космоса необходимо выбирать достаточно тёмные ночи, которые в наших широтах бывают только в холодное время года, автоматизация съёмочного процесса становится залогом комфортабельной работы астрофотографов: вместо того, чтобы часами вручную фотографировать туманности морозными ночами, они получают возможность находиться в тёплом и комфортном помещении, удалённо контролируя съёмочное оборудование, работающее в автоматизированном режиме», — говорится в сообщении.

 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter