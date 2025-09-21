Астрономы БФУ им. Канта собрали роботизированный съёмочный комплекс (видео)

Участники Астрономического сообщества БФУ им.Канта собрали роботизированный съёмочный комплекс, который поможет упростить работу астрофотографов. Об этом говорится в группе сообщества «ВКонтакте».



Отмечается, что астрофотографы смогут заранее формировать программу съёмок сразу нескольких небесных объектов в зависимости от целей съёмки и условий видимости отдельных участков небесной сферы, после чего съёмочный комплекс будет в полуавтоматическом режиме наводиться на нужный объект.

«С учётом того, что для съёмок объектов далёкого космоса необходимо выбирать достаточно тёмные ночи, которые в наших широтах бывают только в холодное время года, автоматизация съёмочного процесса становится залогом комфортабельной работы астрофотографов: вместо того, чтобы часами вручную фотографировать туманности морозными ночами, они получают возможность находиться в тёплом и комфортном помещении, удалённо контролируя съёмочное оборудование, работающее в автоматизированном режиме», — говорится в сообщении.