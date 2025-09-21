Погода в Калининградской области 21 сентября

Днём в воскресенье, 21 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +25°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер юго-западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +22°C, на востоке области +27°C. На всей территории региона осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ясно. Температура утром +15°C, днём +27°C, вечером +21°C. Влажность составит до 97%, давление — 757 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «сегодня в Калининграде и области днем воздух прогреется до +25...+27°С (местами до +28°С), в прибрежной зоне до +24...+25°С». «В течение дня малооблачно/переменная (преимущественно верхнего яруса — перистая) и без осадков. Локальные ливни и грозы не стоит исключать лишь поздним вечером (после 20:00) вблизи побережья (Зеленоградский, Гурьевский, Полесский, Славский р-ны). Ветер днем слабый/умеренный (3-7 м/с). В общем, не упустите „последний день лета“», — советуют метеолюбители.