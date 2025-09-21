Погода в Калининградской области 21 сентября

Все новости по теме: Стихия

Днём в воскресенье, 21 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +25°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер юго-западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +22°C, на востоке области +27°C. На всей территории региона осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ясно. Температура утром +15°C, днём +27°C, вечером +21°C. Влажность составит до 97%, давление — 757 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «сегодня в Калининграде и области днем воздух прогреется до +25...+27°С (местами до +28°С), в прибрежной зоне до +24...+25°С». «В течение дня малооблачно/переменная (преимущественно верхнего яруса — перистая) и без осадков. Локальные ливни и грозы не стоит исключать лишь поздним вечером (после 20:00) вблизи побережья (Зеленоградский, Гурьевский, Полесский, Славский р-ны). Ветер днем слабый/умеренный (3-7 м/с). В общем, не упустите „последний день лета“», — советуют метеолюбители.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter