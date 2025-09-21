В ЕС лидером по закупке российских лисичек стала Литва

Евросоюз в июле 2025 года закупил у России на 17% больше лисичек, чем годом ранее. Главным их потребителем стала Литва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.



Согласно статистическим данным, ЕС начал регулярно импортировать российские лисички в 2022 году, при этом закупки, как правило, происходят в период с июня по ноябрь. В текущем году импорт начался в июне и составил 615,7 тысячи евро. По итогам июля объем поставок вырос на 17,4% в годовом выражении и в 8,7 раза в месячном — до 5,4 миллиона евро, что стало максимумом с августа 2023 года.

За июль Литва приобрела лисички на 4,5 миллиона евро. Кроме того, в небольших объемах их экспортировали в Германию (475,3 тысячи евро), Словению (238,9 тысячи), Австрию (81,8 тысячи) и Польшу (около 32 тысяч).