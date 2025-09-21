Объекты «Автовокзала» планируют оснастить пожарной сигнализацией за 5,4 млн

На оснащение объектов предприятия «Автовокзал» системами пожарной сигнализации и оповещения выделяют 5,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы планируют выполнить на следующих объектах:

  • Автовокзал города Калининграда (ул. Железнодорожная, 7);

  • Автостанция города Советска (ул. Первомайская, 8 «А»);

  • Автостанция города Черняховска (ул. Пушкина, 1);

  • Кассово-диспетчерский пункт города Гусев (ул. Станционная, з/у 6);

  • Кассово-диспетчерский пункт города Озерска (ул. Комсомольская, д. 3).

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 30 сентября, итоги подведут 3 октября.

