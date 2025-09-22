Прощание с метеорологическим летом: прогноз погоды в Калининграде на неделю

После жарких выходных дней метеорологическое лето в Калининградской области заканчивается со сменой синоптической обстановки. Как сообщают в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области», в регион «выйдет барическая ложбина, связанная с циклоном над Скандинавией».

В понедельник днём в Калининградской области +14...+16 ℃, облачно с прояснениями. Ветер западный/северо-западный, на побережье порывы до 10-12 м/с.

Во вторник ночью +8...+12 ℃ (+11...+14℃), переменная облачность, днём до +14...+16 ℃. Возможны кратковременные дожди, особенно на западной части и вдоль побережья. Ветер северо-западный: в Калининграде и области ночью, утром и вечером — слабый (2-4 м/с), днем — умеренный (3-6 м/с), на побережье в течение суток — умеренный/свежий (3-8 м/с).

В среду ночью в регионе +3...+7 ℃ (на уровне почвы возможны слабые заморозки), на побережье +8...+12℃. Днём +14...+16 ℃, переменная облачность, возможен небольшой дождь утром, далее без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, утром и вечером — слабый (2-5 м/с), днем — умеренный (3-7 м/с).

Всю вторую половину недели вплоть до выходных регион «будет находиться под опекой антициклона, который сместится к нам из Атлантики и „закрепится“ над Прибалтикой». «Для нас это означает отличный „осенний погодный набор“ в виде преобладания солнечного неба, сухой и спокойной погоды. Естественно, о высоких температурах речи уже не идёт, но по мере пребывания антициклона на его периферию постепенно затянется более теплая южная умеренная воздушная масса с юго-запада, а значит к концу следующей недели, к выходным мы можем рассчитывать на дневные +17...+18℃, возможно и чуть выше», — рассказывают метеолюбители и отмечают, что «ночи будут весьма студёными».

По предварительным данным, есть возможность потепления: «Ядро антициклона может сместиться восточнее, открыв путь более разогретым воздушным массам на его периферии, так что возможно мы еще увидим „летние“ +20℃ при сухой и солнечной погоде в конце месяца. Естественно, метеорологическое лето это уже не вернет, но полюбоваться „бархатной“ осенью есть все шансы».