В Калининграде собираются дать название новой улице и продлить существующую

В Калининграде готовятся дать название новой улице на Октябрьском острове в честь героя России Сергея Чебнёва, а также продлить ул. Маршала Покрышкина. Вопросы обсуждали на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам городского Совета депутатов.

Улица Героя России Чебнёва появится на Октябрьском острове и пройдёт от ул. 2018 года до Восточной эстакады параллельно Аллее Чемпионов. Вопрос о наименовании объекта уже рассмотрела топонимическая комиссия.





Также планируется продлить ул. Маршала Покрышкина, которая начинается от улицы Ялтинской и доходит до кольца ул. Молодой Гвардии и Виктора Денисова, до границы Калининграда. Оба вопроса рассмотрит городской Совет депутатов.





Подполковник Сергей Чебнёв погиб в августе 2024 года при обороне Малой Локни в Курской области, куда вторглись подразделения ВСУ. 18 августа 2024 года Сергей Чебнёв лично возглавил контратаку штурмовой группы, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений. В ходе боя группа попала под удары миномётов и дрона-камикадзе, подполковник получил смертельные ранения. 6 марта награду мужа передал Ольге Чебнёвой президент РФ Владимир Путин. О том, что в честь Героя России Сергея Чебнёва планируют назвать новую улицу в Калининграде, в марте сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.