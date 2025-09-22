Администрация Калининграда: ушел из жизни Юрий Кондратьев

Администрация Калининграда: ушел из жизни Юрий Кондратьев
Юрий Кондратьев. Фото пресс-службы горадминистрации
В Калининграде в результате тяжелой болезни ушел из жизни сотрудник администрации Калининграда Юрий Львович Кондратьев. Ему было 68 лет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации

«Его профессиональный путь в сфере жилищно-коммунального хозяйства Калининграда длился почти 30 лет. За это время Юрий Львович стал не только экспертом своего дела, но и настоящим наставником для многих сотрудников городской администрации. Память о Юрии Львовиче навсегда останется в наших сердцах. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении.

Прощание состоится 24 сентября в 11:00 в Храме Кирилла и Мефодия (пр. Мира, 132б).

«Новый Калининград» также выражает соболезнования родным и близким Юрия Львовича.


