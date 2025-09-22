Калининградец вернул долг в 1 млн рублей жителю Гурьевска после ареста имущества

Арест движимого и недвижимого имущества, наложенный приставами Гурьевского района, побудил должника вернуть деньги, которые он брал взаймы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградец одолжил у знакомого из Гурьевска 1 млн рублей на два месяца, заключив договор займа, но обязательств не исполнил и деньги не вернул. В дальнейшем заемщик так же не предпринимал действий к погашению долга. Займодавец обратился в суд, который постановил взыскать с ответчика сумму в полном объеме и процент за пользование чужими деньгами — всего 1,2 млн рублей.

Cудебные приставы Гурьевского района УФССП России по Калининградской области вынесли запрет регистрационных действий в отношении легковых автомобилей должника «Hyundai Solaris» 2012 г.в. и «Mercedes-Benz GL350» 2013 г. в., а также двух земельных участков площадью 8,9 и 29 соток и двух помещений площадью 65 и 68 кв. метров.

В итоге должник перечислил 1,2 млн рублей на депозитный счет отделения. Однако ограничения с движимого и недвижимого имущества жителя Гурьевска были сняты после того, как мужчина дополнительно оплатил исполнительский сбор в размере 83 тысяч рублей, вынесенный за несвоевременное погашение долга.


