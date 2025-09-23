Погода в Калининградской области 23 сентября

Сентябрь, три недели поливавший Калининградскую область дождями, похоже, даёт жителям региона передышку. Со вторника, 23 сентября, и как минимум до конца месяца установится солнечная, сухая, почти безветренная и чуть прохладная погода.

Как сообщает Гидрометцентр России, 23 сентября в Калининградской области ожидается переменная облачность без осадков и до +16°C. Северо-западный ветер будет слабым, не более трёх метров в секунду, а к ночи он сменится северным и ещё более слабым ветром (до метра в секунду). Атмосферное давление чуть выше нормы — 765 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник днём не обещает осадков ни в одном из районов. Ночью же незначительный дождь возможен лишь в Балтийске, Светлогорске и Мамоново.

На побережье днём традиционно будет чуть прохладнее всего (в Балтийске, Светлогорске, Зеленоградске и Пионерском в районе +17°C), в центральной и восточной, частях области +16°C..

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также сообщает об уходе аномального для сентября тепла и установлении комфортных осенних температур по всему региону. Утром в Калининграде будет в районе +14,7°C, днём она останется на том же уровне, а вечером опустится до +8,6°C. В течение суток обещают влажность на уровне 75-83%. Ни днём, ни ночью, согласно этому прогнозу, дождя не ожидается.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечает, что во вторник регион окажется в неустойчивой северной умеренной воздушной массе, поступающей между тыловой частью циклона над Баренцевым морем и периферией антициклона с ядром над Британскими островами.

«В течение суток прохладно, с преобладанием прояснений. По области, в особенности вблизи западного и юго-западного побережья ожидается формирование кучево-дождевой облачности с короткими дождями/ливнями. Над Балтикой и заливами есть вероятность формирования водяных смерчей», — сообщают синоптики.

На западе региона и в Калининграде — переменная облачность без осадков, на востоке — облачно, возможны небольшие дожди.

«С утра до вечера возможны локальные кратковременные дожди/ливни преимущественно в западной, южной и центральной части региона (Багратионовский, Гурьевский, Зеленоградский, Гвардейский, Полесский, Правдинский районы, в том числе в Калининграде). На востоке региона осадки маловероятны. Ветер северо-западный: в Калининграде и области в течение суток — слабый/умеренный (3-7 м/с), на побережье ночью — умеренный/сильный (5-10 м/с), с утра до вечера — слабый/умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 763 до 769 мм ртутного столба», — заключает метеопаблик.