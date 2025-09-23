Гурьевский суд взыскал компенсацию со школьного охранника, напавшего на пятиклассника (видео)

В Гурьевске по иску прокуратуры в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда, причиненного действиями охранника в школе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав её несовершеннолетнего ребенка. Установлено, что в декабре 2022 года работник ЧОП, обеспечивающего безопасность в МБОУ «Классическая школа» Гурьевска, напал на выходившего с уроков пятиклассника. Охранник применил удушающий захват, вывел ребенка в фойе школы и перекинул через турникет. В дальнейшем школа расторгла договор с данным охранным предприятием.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с частного охранного предприятия компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворены, суд постановил выплатить мальчику 35 тыс. рублей.