Шлыков об улицах Калининграда: проекты на 5 млрд рублей «лежат, ждут своего часа»

Общая стоимость проектов строительства и реконструкции дорог в Калининграде, которые получили положительное заключение экспертизы, но пока «ждут своего часа», составляет порядка 5 млрд рублей. Об этом рассказал председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Калининграда.

В горсовет поступило обращение депутата Заксобрания региона Евгения Гана о необходимости строительства благоустроенных подъездных путей с твёрдым покрытием, тротуаров, водоотводных путей и ливневой канализации на улицах Емельянова (в районе домов № 235 и 253), Георгиевской, Андреевской и во 2-м Андреевском проезде. По словам Гана, переписку по этим объектам он ведёт уже три года, однако власти так и не включили их в программу ремонта.

Комментарий по поводу обращения дал председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков. Он напомнил, что в Калининграде более 800 улиц, все они категорируются по типам покрытия, и на дороги IV типа не всегда хватает бюджетных средств. Кроме того, ранее запланированные крупные объекты быстро растут в цене, что часто не даёт возможности приступить к строительству в срок.

«Очень кратко озвучу те объекты, которые уже получили положительное заключение государственной экспертизы, и лежат, ждут своего часа: Советский проспект — 2,8 млрд, Юбилейная (там, где строится кампус) — 700 млн, Сызранская („Балтптицепром“) — 700 млн, Ломоносова — 500 млн. И того на 5 млрд рублей у нас сейчас лежат в кабинете документы, которые требуют финансирования объектов реконструкции и капитального строительства. Кроме этого, мы сегодня проектируем объектов на 30 млрд рублей. Один из них — первый эстакадный мост», — рассказал Шлыков. Помимо проектирования и строительства, ежегодно необходимо закладывать средства на содержание дорог, добавил он.

По обращению Евгения Гана сотрудники горадминистрации пока обещали сделать предварительные расчёты, чтобы позднее принять решение о возможности финансирования работ.