Мэрия: проектирование дорожной сети в микрорайоне «Юго-Восток» приостановлено

Проектирование дорожной сети в микрорайоне «Юго-Восток» приостановлено до решения вопроса принадлежности улиц Поленова, Врубеля, Левитана, Казачьей, Борисовского бульвара и ряда других незавершённых объектов. Об этом сообщили представители горадминистрации в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

В районе подтоплений на всем протяжении Борисовского бульвара отсутствуют водоотводящие сети ливневой канализации. Как уточнили в мэрии, речь идёт о временной дороге без водоотводящих коммуникаций.

«Проектирование дорожной сети в микрорайоне „Юго-Восток“ сейчас приостановлено до решения вопроса принадлежности улиц Поленова, Врубеля, Левитана, Борисовского бульвара, Казачьей и ряда других незавершённых объектов, а также определения размеров софинансирования муниципалитетом и регионом для завершения строительства дорог и благоустройства территорий. О сроках реализации проинформируем в СМИ и на официальном сайте администрации», — добавили горвласти.

Ранее сообщалось, что в районе улицы Левитана в рамках осуществления масштабного инвестиционного проекта должны появиться новые социальные объекты. Кроме того, запланировано благоустройство нескольких улиц, включая пешеходный бульвар. Глава администрации Елена Дятлова говорила, что работы по улично-дорожной сети будут проводиться в 2025-2027 года.

персональных данных

