Власти рассказали о перспективах развития района ул. Левитана в Калининграде

В районе улицы Левитана в Калининграде в рамках осуществления масштабного инвестиционного проекта должны появиться новые социальные объекты. Также запланировано благоустройство нескольких улиц, включая пешеходный бульвар. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова, отвечая на вопросы калининградцев в прямом эфире в соцсети «Вконтакте».

Развитием микрорайона занимается фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» («ЖСС КО»), основанный при участии правительства Калининградской области и администрации Калининграда. Проект был защищён на заседании инвестиционного совета.

«Если мы с вами вспомним, как проходил инвестсовет под руководством губернатора Калининградской области, то одним из объектов, который рассматривался, было строительство поликлиники. Это первый этаж жилого дома. Завершение строительства — третий квартал 2026 года. Кроме того, в этом же проекте, который инвестиционно рассматривался, администрация города Калининграда получит нежилые помещения для молодёжного клуба, для художественной школы, для библиотеки. Мы ждём передачи и будем делать там учреждения дополнительного образования», — рассказала глава горадминистрации.

Она также напомнила о недостроенной концессионной школе на ул. Левитана, но не стала останавливаться на этой теме подробно, упомянув лишь, что власти продолжают делать всё возможное, чтобы взять учреждение на баланс и достроить.

«А рассказать я хотела ещё об одном объекте. На ул. Энергетиков есть порядка десяти гектаров земли, которые находятся в областной собственности под строительство центра адаптивных видов спорта. И в самое ближайшее время, мы разговаривали об этом с Ищенко Натальей Сергеевной (министр спорта Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“), коллеги из министерства спорта объявят о разработке проектной документации данного физкультурно-оздоровительного комплекса, который должен появиться в этом микрорайоне. 2025 — 2026 год — разработка проектной документации, дальше — принятие решения по строительству», — продолжила Дятлова.

Запланированы работы и по приведению в порядок улично-дорожной сети. «Тот же фонд в лице Оленина Игоря Вячеславовича (фонд „ЖСС КО“ — прим. „Нового Калининграда“) в 2025−26−27 годах будет проводить работы по улично-дорожной сети.

И первое, что появится, это бульвар Борисовский, который будет пешеходным, с благоустройством которого коллеги из фонда обещает выйти в текущем году. А за 1926−1927 годы будут приведены в порядок ул. Левитана, Поленова, Казачья, Врубеля. Это все отражено в масштабном инвестиционном проекте, который прошёл защиту под руководством губернатора Калининградской области. Поэтому у этого микрорайона есть будущее», — заключила Елена Дятлова.

Согласно информации, размещённой на сайте фонда «ЖСС КО», масштабный инвестиционный проект называется «Строительство жилого микрорайона в юго-восточной части г. Калининграда путём комплексного освоения земельного массива площадью 15,5 га в границах улиц Емельянова-Левитана». В рамках проекта осуществляется строительство жилого комплекса «Юго-Восток» путём освоения массива земельных участков, расположенных в Московском районе Калининграда.

В 2017 году власти региона рассказали о намерении создать единый центр адаптивных видов спорта. Проект планировали реализовать путём реорганизации системы управления спортивными учреждениями для инвалидов. На базе спортивного клуба инвалидов и спортшколы олимпийского резерва должна была появиться одна крупная структура.

О том, что центр адаптивного спорта хотят построить на ул. Энергетиков, Наталья Ищенко сообщила в июне 2023 года.