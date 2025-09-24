Приставы «убедили» калининградца выплатить миллионный долг бывшей супруге

Ограничения, наложенные на счета и жилье, побудили калининградца погасить долг перед бывшей супругой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По решению суда мужчина должен был выплатить бывшей жене 1,1 млн рублей, однако не сделал этого в установленные законом сроки. К решению вопроса подключились приставы, которые наложили арест на банковские счета калининградца. Однако эта мера не подействовала. Тогда судебные приставы выяснили, что в собственности у калининградца есть однокомнатная квартира площадью 35 кв. метров, и вынесли запрет регистрационных действий в отношении жилплощади.

Утратив возможность распоряжаться жильем, гражданин перечислил всю сумму долга на депозитный счет отделения. Но чтобы снять ограничения, ему пришлось дополнительно оплатить исполнительский сбор 78 тысяч рублей.

