Украинские беспилотники атаковали центр Новороссийска, есть погибшие

Украинские беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска, в районе гостиницы «Новороссийск». Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале, по предварительной информации, погибли два человека.

Все службы перевели в режим повышенной готовности. «По предварительной информации известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», — написал Кондратьев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона, по уточненным данным, пострадали шесть человек, среди них ребенок. Медики оценивают состояние трех пострадавших как тяжелое, еще троих — средней степени тяжести. «Доставили в городскую больницу троих с травмами средней [степени] тяжести, еще троих — в тяжелом состоянии», — добавили в штабе.