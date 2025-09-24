Украинские беспилотники атаковали центр Новороссийска, есть погибшие

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Украинские беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска, в районе гостиницы «Новороссийск». Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале, по предварительной информации, погибли два человека.

Все службы перевели в режим повышенной готовности. «По предварительной информации известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», — написал Кондратьев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона, по уточненным данным, пострадали шесть человек, среди них ребенок. Медики оценивают состояние трех пострадавших как тяжелое, еще троих — средней степени тяжести. «Доставили в городскую больницу троих с травмами средней [степени] тяжести, еще троих — в тяжелом состоянии», — добавили в штабе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter