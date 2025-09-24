Полицейские пресекли три канала поставки наркотиков в регион из Московской области

Калининградские наркополицейские ликвидировали три канала поставки запрещённых веществ на территорию Калининградской области из Московского региона. Также при силовой поддержке Росгвардии были задержаны троих причастных к наркотрафику местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Трое калининградцев, которые не были знакомы между собой, устроились на работу в один онлайн-наркомаркет. Через некоторое время кураторы отправили им по почте различную технику и ёмкости, в которые были спрятаны наркотические средства. Злоумышленники должны были забрать запрещённые вещества, а затем распространить по территории Калининградской области с помощью тайников-закладок.

Поимка сбытчиков состоялась сразу после получения каждым из них криминальной посылки из Московского региона. Так, 22-летний калининградец забрал коробку с пуско-зарядным устройством, предназначенным для обслуживания автомобильных аккумуляторов. В корпусе техники полицейские обнаружили 10 свёртков с «солью» — наркотическом средством a-PVP— общей массой 4,9 кг.

35 летний мужчина получил по почте бутылки из-под моторного масла, в которых находилась аналогичная «синтетика» общей массой свыше 2 кг. Кроме того, у него дома оперативники изъяли ещё 1,7 кг «соли».

31-летний калининградец был задержан, когда забрал вытяжку, начинённую килограммом каннабиса. Кроме того, полицейские установили, что ранее он успел оборудовать 21 тайник, в каждом из которых спрятал свёртки с «солью». Все закладки были обнаружены, а их содержимое изъято.

Задержанные стали фигурантами уголовных дел, возбуждённых следователями органов внутренних дел по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4-5 ст. 228.1 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На время следственных действий наркоторговцы заключены под стражу. Расследование продолжается.