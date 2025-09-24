Минконтроля пытается аннулировать лицензии двух управляющих компаний региона

Министерство регионального контроля пытается через суд дисквалифицировать должностных лиц сразу в трех управляющих компаний в Калининградской области. Об этом рассказал в ходе прямого эфира «Центра управления регионом» и.о. руководителя минконтроля Денис Белозеров. По его словам, помимо требования дисквалификации в судах находятся дела и по аннулированию лицензий сразу у двух «управляек».

«Мы сейчас перестраиваем прежние подходы в этой работе, — отметил Белозёров. — В рамках обращений граждан, которые поступают к нам, если компания не управляет домом должным образом, то меры к ней могут применяться разные. Первое — это предостережение, то есть больше профилактическая мера, но в текущем году мы стали применять ее чаще. Если мы понимаем, что управляющая компания не устраняет нарушение, то мы составляем протокол об административном правонарушении и выдаем предписание устранить нарушения в определяй срок. Если опять ничего не выполнено, то компания повторно привлекается к административной ответственности за невыполнение предписания органа контроля. После этого мы мониторим ситуацию. Если опять ничего не сделано, идем уже на дисквалификацию должностного лица в суде. На сегодняшний день по трем компаниям проводим такую работу в судах».

По словам и.о. министра, самые крайние меры на сегодняшний день — это исключение дома из лицензии УК, и аннулирование самой лицензии компании.

«Мы еще по двум компаниям находимся в судах как раз по аннулированию их лицензий. С компаниями, которые не будут вести дела по управлению домами должным образом, будем идти до конца, — пообещал Белозеров. — Мне руководители компаний порой говорят, мол, плата с жителей маленькая. Но вы же взяли дом в управление, деньги за это собираете и не выполняете обязательных требований. Работайте с жителями, объясняйте! Должен быть постоянный диалог управляющих компаний с собственниками, какой бы плата ни была. Объясняйте про необходимую индексацию, рост цен».

Также Белозёров сообщил, что управляющим компаниям необходимо вовремя поднимать зарплату своим сотрудникам, чтобы у них было желание работать. Он добавил, что калининградцы должны понимать, что взаимодействие с УК — «это отношения двух субъектов».

«Управляющие компании фактически являются подрядчиками по обслуживанию многоквартирного дома», — заключил он.