Проект капремонта ограждения Ботсада в районе Моспроспекта прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта ограждения Ботанического сада на ул. Ботанической в Калининграде (в настоящее время — Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма). Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь об объекте культурного наследия «Ботанический сад Кёнигсбергского университета» (1809 год). В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовили компании «Восточно-Прусский ландшафт» и «Панорама». Указанный застройщик — «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма».

Положительное заключение получено 24 сентября 2025 года. Форма экспертизы — государственная.