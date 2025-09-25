На управляющую компанию завели дело из-за протекающей крыши дома в Правдинске

Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Прокуратура Правдинского района выявила нарушения в деятельности управляющей организации при содержании помещений многоквартирного дома. в отношении генерального директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку размещенной в интернете информации о ненадлежащем состоянии крыши многоквартирного дома по ул. Калининградской в Правдинске. «По результатам выезда и осмотра общего имущества многоквартирного дома, находящегося в управлении ООО „УК Правдинского района“, выявлены грубые нарушения лицензионных требований. Так, в ходе осмотра установлены повреждения черепичного покрытия крыши, загнивание отдельных элементов, в результате чего происходило затопление квартир. По представлению прокурора района проведены работы по приведению элементов имущества многоквартирного дома в надлежащее состояние», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь, в управляющей компании корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что собственник жилья разместил информацию о протекающей крыше в Интернете, не обратившись предварительно к ним. «Собственник жилья, который приобрел квартиру, не знал, что подтекает кровля, мы тоже об этом не знали. Квартира стояла закрытая, они ее купили... И к нам в управляющую компанию данный собственник не обратился. Он решил действовать через социальные сети, полагая, что это будет эффективнее и быстрее и что приедут и сделают капитальный ремонт крыши. В течение двух дней буквально мы пришли по данному адресу, произвели текущий ремонт. Капитальный, к сожалению, мы не сможем сделать, это другие процедуры, сроки и объемы. Но текущий ремонт сделан, кровля не протекает, собственник написал нам в Telegram „огромное спасибо“. Но так как данная статья была размещена через соцсети, решили, что УК виновата, и нас привлекают к административной ответственности. На самом деле, когда к нам поступают напрямую заявления, мы их выполняем быстрее. А здесь, получается, через соцсети мы сами вышли на собственника. Хотя ему достаточно было сделать прямой звонок, и мы оперативно выполнили бы заявку», — прокомментировали в управляющей компании.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter