На управляющую компанию завели дело из-за протекающей крыши дома в Правдинске

Прокуратура Правдинского района выявила нарушения в деятельности управляющей организации при содержании помещений многоквартирного дома. в отношении генерального директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку размещенной в интернете информации о ненадлежащем состоянии крыши многоквартирного дома по ул. Калининградской в Правдинске. «По результатам выезда и осмотра общего имущества многоквартирного дома, находящегося в управлении ООО „УК Правдинского района“, выявлены грубые нарушения лицензионных требований. Так, в ходе осмотра установлены повреждения черепичного покрытия крыши, загнивание отдельных элементов, в результате чего происходило затопление квартир. По представлению прокурора района проведены работы по приведению элементов имущества многоквартирного дома в надлежащее состояние», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь, в управляющей компании корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что собственник жилья разместил информацию о протекающей крыше в Интернете, не обратившись предварительно к ним. «Собственник жилья, который приобрел квартиру, не знал, что подтекает кровля, мы тоже об этом не знали. Квартира стояла закрытая, они ее купили... И к нам в управляющую компанию данный собственник не обратился. Он решил действовать через социальные сети, полагая, что это будет эффективнее и быстрее и что приедут и сделают капитальный ремонт крыши. В течение двух дней буквально мы пришли по данному адресу, произвели текущий ремонт. Капитальный, к сожалению, мы не сможем сделать, это другие процедуры, сроки и объемы. Но текущий ремонт сделан, кровля не протекает, собственник написал нам в Telegram „огромное спасибо“. Но так как данная статья была размещена через соцсети, решили, что УК виновата, и нас привлекают к административной ответственности. На самом деле, когда к нам поступают напрямую заявления, мы их выполняем быстрее. А здесь, получается, через соцсети мы сами вышли на собственника. Хотя ему достаточно было сделать прямой звонок, и мы оперативно выполнили бы заявку», — прокомментировали в управляющей компании.