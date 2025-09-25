Шпиль-парус, велосипед и маяк: Ермак показал варианты логотипа 80-летия области

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак представил участникам Балтийского туристического форума пять вариантов логотипа празднования 80-летия Калининградской области, попросив проголосовать за понравившийся вариант. При этом министр не разъяснил, что означает каждый из представленных вариантов.

«Сразу оговорюсь — это не выбранные материалы, это просто пять проектов. Не просто 80-летия Калининградской области, но в последующем — туристического бренда региона, — подчеркнул Андрей Ермак. — А то сейчас напишут, что „вот он представил, вы посмотрите какая чушь!“ Обязательно об этом кто-нибудь напишет. Особенно те, кто уверен, что знает лучше». Что изображено на картинках, Ермак не объяснил. Также он умолчал о своих предпочтениях.

На сайте больше всех голосов (почти 38%) на вечер четверга набирал логотип, на котором можно увидеть девушку с развевающимися волосами, которая едет на велосипеде вдоль моря. 35% набирал логотип с маяком. Третье место занимал вариант, где ноль в цифре «80» напоминает диск Солнца, внутри которого угадывается парус или шпиль Кафедрального собора. Некоторые отметили, что ноль похож на открытую туристическую палатку.

Вариант, на котором изображены геометрические фигуры (возможно, кусочки янтаря) и силуэт маяка, вписанный в букву «К» пока в хвосте голосования.

