Власти Калининграда: отопительный сезон готовы начать «в любой момент»

Калининград полностью готов к отопительному сезону, который можно будет начать «в любой момент». Об этом сообщила журналистам глава администрации Елена Дятлова.

«Мониторим температуру воздуха, точно так же, как в прошлом году, готовы будем включиться в любой момент. „Теплосеть“ готова к подаче, многоквартирные дома готовы к подаче тепла» — заверила Дятлова.

Также она уточнила, что социальным объектам в случае необходимости не надо ждать официального страта отопительного сезона. «Если директор детского сада считает, что сейчас холодно, он пишет заявку в „Теплосеть“ — и туда подается тепло. Если руководитель больницы считает, что в операционной холодно, тогда так же направляется заявка... У нас редко где нет подобной технической возможности. Это лишь в том случае, если объект запитан от сетей МКД. Но это скорей исключение, чем правило», — уточнила сити-менеджер.