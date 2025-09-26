Власти Калининграда: отопительный сезон готовы начать «в любой момент»

Все новости по теме: Отопительный сезон

Калининград полностью готов к отопительному сезону, который можно будет начать «в любой момент». Об этом сообщила журналистам глава администрации Елена Дятлова.

«Мониторим температуру воздуха, точно так же, как в прошлом году, готовы будем включиться в любой момент. „Теплосеть“ готова к подаче, многоквартирные дома готовы к подаче тепла» — заверила Дятлова.

Также она уточнила, что социальным объектам в случае необходимости не надо ждать официального страта отопительного сезона. «Если директор детского сада считает, что сейчас холодно, он пишет заявку в „Теплосеть“ — и туда подается тепло. Если руководитель больницы считает, что в операционной холодно, тогда так же направляется заявка... У нас редко где нет подобной технической возможности. Это лишь в том случае, если объект запитан от сетей МКД. Но это скорей исключение, чем правило», — уточнила сити-менеджер.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter