Елена Дятлова объяснила, почему отопление не стоит включать в первых числах октября

Подключать многоквартирные жилые дома Калининграда к отоплению пока не стоит, так как регион уже в ближайшее время ожидает потепление. Об этом во вторник, 30 сентября, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова. При этом чиновница пояснила, что «социалка с прошлой недели активно подключается к теплу», о чём в ходе совещания доложил председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев.

«Администрация Калининграда отопительный сезон в жилищном фонде готова начать в любой момент, — отметила Дятлова. — Чего делаем? Мониторим среднесуточную температуру в городе и готовы начать отопление — мы на связи постоянно с министерством ЖКХ и с правительством Калининградской области. Но это палка о двух концах. Мы понимаем, что если мы подаем теплоноситель, тогда жители платят с начала отопительного сезона, исходя из подачи теплоносителя в дом. Жалобы как у одних, так и у других».

Дятлова объяснила, что одним жителям не нравится отсутствии отопления, а других не устраивают лишние платёжки раньше времени.

«Кто-нибудь смотрел на следующую неделю температуру? Там 16-18 градусов с ночными температурами до 12−13. Поэтому у нас всегда баланс по поводу включения отопления. Но включить, отключить, а потом еще раз включить — к этому система не готова. Это будет два гидроудара на инфраструктуру. Чтобы подать теплоноситель, должно быть две готовности: готовность теплоисточников и теплоснабжающих организаций, а также готовность управляющих компаний и жилого фонда принять это тепло».

Дятлова отметила, что сегодня 15% социальных учреждений успели подключить к источникам централизованного теплоснабжения (это 35 организаций из 234).