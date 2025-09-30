Елена Дятлова объяснила, почему отопление не стоит включать в первых числах октября

Елена Дятлова объяснила, почему отопление не стоит включать в первых числах октября
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Отопительный сезон

Подключать многоквартирные жилые дома Калининграда к отоплению пока не стоит, так как регион уже в ближайшее время ожидает потепление. Об этом во вторник, 30 сентября, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова. При этом чиновница пояснила, что «социалка с прошлой недели активно подключается к теплу», о чём в ходе совещания доложил председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев.

«Администрация Калининграда отопительный сезон в жилищном фонде готова начать в любой момент, — отметила Дятлова. — Чего делаем? Мониторим среднесуточную температуру в городе и готовы начать отопление — мы на связи постоянно с министерством ЖКХ и с правительством Калининградской области. Но это палка о двух концах. Мы понимаем, что если мы подаем теплоноситель, тогда жители платят с начала отопительного сезона, исходя из подачи теплоносителя в дом. Жалобы как у одних, так и у других».

Дятлова объяснила, что одним жителям не нравится отсутствии отопления, а других не устраивают лишние платёжки раньше времени.

«Кто-нибудь смотрел на следующую неделю температуру? Там 16-18 градусов с ночными температурами до 12−13. Поэтому у нас всегда баланс по поводу включения отопления. Но включить, отключить, а потом еще раз включить — к этому система не готова. Это будет два гидроудара на инфраструктуру. Чтобы подать теплоноситель, должно быть две готовности: готовность теплоисточников и теплоснабжающих организаций, а также готовность управляющих компаний и жилого фонда принять это тепло».

Дятлова отметила, что сегодня 15% социальных учреждений успели подключить к источникам централизованного теплоснабжения (это 35 организаций из 234).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter