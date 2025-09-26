Таможня: на границе России и Литвы временно закроют пункт пропуска

Все новости по теме: Граница

Движение через пункт пропуска «Советск» (с литовской стороны — «Панямуне») на границе Калининградской области и Литвы будет приостановлено на четыре часа в понедельник. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на областную таможню.

Российский КПП будет недоступен в понедельник, 29 сентября, с 9:00 до 13:00 по местному времени. В это время будет проводиться плановое техническое обслуживание электроустановок.

«Ожидаются перебои в движении на границе», — предупредили в ведомстве. Таможенники рекомендуют учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter