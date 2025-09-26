Таможня: на границе России и Литвы временно закроют пункт пропуска

Движение через пункт пропуска «Советск» (с литовской стороны — «Панямуне») на границе Калининградской области и Литвы будет приостановлено на четыре часа в понедельник. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на областную таможню.

Российский КПП будет недоступен в понедельник, 29 сентября, с 9:00 до 13:00 по местному времени. В это время будет проводиться плановое техническое обслуживание электроустановок.

«Ожидаются перебои в движении на границе», — предупредили в ведомстве. Таможенники рекомендуют учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.