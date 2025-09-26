На мемориалах в Зеленоградском р-не планируют установить новые постаменты и отливки

На мемориальных комплексных сооружениях в Зеленоградском районе планируют установить новые постаменты, стелы и отливки. На работы выделяют 1,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на Мемориальном комплексном сооружении в посёлке Романово необходимо установить отливку «Звезда» в комплекте с горелкой для Вечного огня. По аутентичному эскизу нужно изготовить постамент и стелы под облицовку гранитом.

Для мемориала в в посёлке Русское необходимо создать постамент сложной геометрической формы (детали не уточняются), а также установить отливку «Звезда» в комплекте с горелкой и рассекателем.

Подрядчик должен выполнить работы до 30 сентября.