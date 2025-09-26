МВД: мошенники выдают себя за работников Росреестра для доступа к данным

Мошенники выдают себя за сотрудников Росреестра, чтобы получить доступ к персональным данным и средствам граждан. Для этого они сообщают о фиктивных операциях с недвижимостью — продаже, залоге или аресте объектов. Об этом сообщает УБК МВД России.

«Мошенники используют телефонные звонки, электронную почту и мессенджеры, нередко прикладывая поддельные „документы из Росреестра“, чтобы запугать жертву возможной потерей квартиры. Их цель — вызвать панику и вынудить человека связаться с „службой поддержки“ по указанным номерам», — предупреждает ведомство.

Отмечается, что МВД не направляет СМС, сообщения в мессенджерах или письма с предложением перейти по ссылке или перезвонить. Официальная переписка ведется с адресов в домене @rosreestr.ru.

