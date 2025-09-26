Аналитики: калининградские родители готовы больше всех потратить на осенние каникулы

В России семьи с детьми, которые запланировали поездки в осенние каникулы, проведут их в Москве и Подмосковье, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. При этом больше всех готовы потратить на семейный отдых родители из Калининграда. Это выяснили аналитики сервиса путешествий «Туту».

«Поездка на осенние каникулы в среднем длится четыре ночи. Родителям с ребёнком проживание в отеле и билеты туда-обратно обходятся в 98 тысяч рублей. Самыми экономными оказались жители Екатеринбурга: в среднем на такое путешествие они тратят 30 тысяч рублей. Родители из Краснодара готовы выделить на осеннюю поездку 45 тысяч рублей, из Ростова-на-Дону — 57 тысяч рублей, из Москвы — 69 тысяч рублей. Больше всех на осенние каникулы тратят семьи из Калининграда — в среднем 102 тысячи рублей на троих», — отмечают в «Туту.ру».

Самым популярным направлением на осенние каникулы стала Москва и Подмосковье: туда отправятся 22% путешественников с детьми. Вторую строчку в рейтинге занял Краснодарский край: 15% семей едут на юг к морю. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%), Ростовская область (4%), Калининградская и Свердловская области (по 3%), а также Татарстан (2%).