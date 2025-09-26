В Калининградскую область не пустили 27 тонн мяса птицы из Китая

В Калининградской области специалистами Россельхознадзором принято решение о возврате импортной партии мяса птицы из-за несоблюдения температурного режима. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы Россельхознадзора в ПКВП «Порт Балтийск» проверили партию мяса птицы весом 27 т, поступившую из Китая. При досмотре транспортного средства выявлено нарушение условий хранения и перевозки: температура внутри толщи продукции от −2 до 0 °C, что не соответствует требованиям техрегламентов. Продукция частично дефростирована, на полу транспортного средства обнаружены подтеки.

По результатам ветеринарного контроля специалисты Россельхознадзора запретили дальнейшее перемещение груза и принят решение о возврате партии мяса птицы стране-поставщику.

