Квартал в Черняховске признали лучшим проектом на форуме по камнеобработке

На форуме по камнеобработке «Карелфорум» в Петрозаводске Калининский квартал Черняховска отметили как лучший проект благоустройства с использованием природного камня. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» министерства строительства и ЖКХ области.

Всего на конкурс «Карелфорума» поступило 39 заявок из 20 субъектов России. Участвовали муниципальные образования до 1 миллиона человек. Черняховск получит сертификат на карельский камень для новых проектов развития городской среды.

Калининский квартал — это центр города, где практически полностью сохранилось мощение исторической брусчаткой, отмечают в минстрое. В 2019 году проект стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

Фото предоставлено министерством строительства и ЖКХ области