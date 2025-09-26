Квартал в Черняховске признали лучшим проектом на форуме по камнеобработке

Все новости по теме: Муниципалитеты


Ixn73JOQvRXgKBQtECTXfZA9eCo8ImglhAve2VdL3LZttZgF3ilmTKDJJscb0BboqEzsRUdEDMVhR0bEkjv-XAA9.jpgQC45OThJHYFtnXcy8yiOUp3ubKx7aTydRVXyLK5zrdWzVQada5ThRONo1g4zU2klxpUl5MYPgvV-Y69_j6whB5G-.jpgG5wcdHe1iPLUHeKgkjxLnq5IGpuBJGkzfoZ_vqP19bZtzFDPpSrLWpq1Rp0Yk2xinqih096N2QpzI3dzup0El0Dh.jpgcBwDSk1AaEm7VrcU5GkcHHO2Oea385Y8zF6vFt9miVHrHnxy2hlOmFshig_79oRwcRkvzUqUaJ4I3iIFdmIijvZk.jpgF6ZTwCMdVpFRkwesJJzERNuDRY7gFR1LVjgqF8Jf8KCmpPEx7x5ChzZVs1W96S57ZPzuF4SbjA_PJe3mqiU47z1I.jpg

На форуме по камнеобработке «Карелфорум» в Петрозаводске Калининский квартал Черняховска отметили как лучший проект благоустройства с использованием природного камня. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» министерства строительства и ЖКХ области.

Всего на конкурс «Карелфорума» поступило 39 заявок из 20 субъектов России. Участвовали муниципальные образования до 1 миллиона человек. Черняховск получит сертификат на карельский камень для новых проектов развития городской среды.

Калининский квартал — это центр города, где практически полностью сохранилось мощение исторической брусчаткой, отмечают в минстрое. В 2019 году проект стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

Фото предоставлено министерством строительства и ЖКХ области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter