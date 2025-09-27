Власти Калининграда уточнили, какие детские площадки приведут в порядок в 2026-м

В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать либо переустроить 7 детских площадок. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Елена Дятлова.

«В следующем году отремонтируем площадки на улице Подп. Емельянова, 268а и в микрорайоне Чкаловск в районе притока реки Голубой (в границах улиц Беланова — Горбуна — Мира — Жиленкова — Габайдулина — Калачева). Также в ближайших планах разработать проектно-сметную документацию для переустройства площадок по адресам: ул. Станиславского — ул. Мичурина; ул. Захарова, 19-25; ул. Златоустовская, 12-20, ул. Зоологическая, 1-7; ул. Коперника», — уточнила сити-менеджер.


