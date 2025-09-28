Погода в Калининградской области 28 сентября

В последнее воскресенье сентября калининградцы, судя по прогнозам синоптиков, ещё успеют погреться перед грядущим похолоданием. 28 сентября в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков и при слабом ветре. Как сообщает Гидрометцентр России, в воскресенье днём воздух в Калининграде прогреется до +16°C. Ожидается, что скорость северо-восточного ветра будет не более четырёх метров в секунду, а к ночи он немного ослабнет и сменится восточным. Атмосферное давление повышенное — 768 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 28 сентября также не обещает осадков ни в одном из районов области. В его прогнозе на воскресенье сообщается, что температура будет слабо отличаться в западной и восточной частях. На побережье будет немного прохладнее (в Балтийске, Светлогорске, Зеленоградске и Пионерском в районе +14°C), в центральной части области (от Калининграда до Гвардейска) и на востоке воздух прогреется до +16°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также сообщает о комфортной для конца сентября температуре. Утром в Калининграде будет в районе +7,1°C, днём она поднимется до +15,5°C, а вечером опустится до +11,5°C. В течение суток обещают влажность на уровне 100%. Ни днём, ни ночью, согласно этому прогнозу, дождя не ожидается.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» уверяет, что 28 сентября на регион по-прежнему «будет оказывать влияние умеренная воздушная масса на периферии антициклона с ядром над севером Европы». «Температурный фон сильно не изменится, однако ввиду близости барической ложбины и холодного атмосферного фронта к востоку от нас, ветер усилится до умеренного, а на небе станет больше облачности нижнего/среднего яруса, так что одеваться стоит чуть теплее», — предупреждают синоптики.

Днем в Калининграде и области прогреет до +15...+17°С. Переменная облачность и без существенных осадков (во второй половине дня и вечером местами не исключены слабые кратковременные дожди). Ветер северо-восточный: ночью — слабый (1-4 м/с), на побережье — умеренный (3-6 м/с). Днем по всей области ветер умеренный (3-7 м/с), порывистый. Атмосферное давление будет повышаться с 769 до 770 мм ртутного столба.