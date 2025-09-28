Житель Мамоново напал с ножом на восьмилетнего мальчика (фото) (видео)

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Мамоново 60-летний мужчина напал с ножом на восьмилетнего ребёнка. О происшествии сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«По предварительным данным, вечером 27 сентября 2025 года в Мамоново подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее 8-летнему сыну. Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение, за его жизнь борются врачи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нападавший уже задержан оперативниками отделения уголовного розыска МО МВД России «Багратионовский». Следователи произвели осмотр места происшествия и на данный момент допрашивают свидетелей, выясняя обстоятельства совершенного преступления.

«В ближайшее время следователи приступят к допросу подозреваемого и производству с его участием всех необходимых следственных действий», — добавили в пресс-службе.

По факту нападения Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Уточняется, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координировал прокурор Багратионовского района Никита Шмыдов.

