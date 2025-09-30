Мужчину, напавшего с ножом на 8-летнего ребенка, заключили под стражу

В Багратионовске заключили под стражу 60-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство восьмилетнего ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером, 27 сентября, в Мамоново фигурант, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее восьмилетнему сыну. Его действия пресекли родные и близкие мальчика, добавляет пресс-служба облсуда. В результате нападения ребенку причинены тяжелые травмы внутренних органов с развившимся кровотечением. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи, мальчик выжил. Сейчас он находится в лечебном учреждении.

Мужчину задержали в качестве подозреваемого, допросили и предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего. Обвиняемый дал признательные показания. Следствию фигурант пояснил, что ранее с ребенком у него был конфликт, что и послужило мотивом совершенного им преступления.

Багратионовский районный суд 30 сентября удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с доводами следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за убийство и покушение на убийство, может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать производству предварительного расследования. Фигурант водворен в следственный изолятор до 28 ноября 2025 года.

«По уголовному делу выполняется полномасштабный комплекс следственных действий, направленный на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших, выясняются социально-бытовые условия семьи, в которой воспитывался потерпевший, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и профилактики. Расследование уголовного дела продолжается», — добавляет СК.

