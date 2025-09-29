Погода в Калининградской области 29 сентября

Днём в понедельник, 29 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +13°C. Атмосферное давление — 770 мм, ветер восточный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +12°C, на востоке области +14°C. На всей территории региона осадки не прогнозируют.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник ясно. Температура утром +5°C, днём +12°C, вечером +10°C. Влажность составит до 99%, давление — 771 мм.