Калининградская область заняла второе место по объёму отходов на душу населения

Калининградская область разместилась на втором месте по объёму бытовых отходов на душу населения. В среднем на одного жителя в год приходится 507,8 кг отходов. Об этом сообщает ТАСС.

В среднем россиянин за 2024 год оставил после себя 325 кг мусора, что на 1% (на 3 кг) больше, чем годом ранее. В зависимости от региона масса твердых коммунальных отходов на душу населения различается до четырех раз. Первое место по объему отходов заняла Магаданская область (в среднем 650,8 кг на жителя в год). На втором месте находится Калининградская область, а на третьем — Чукотский автономный округ (458,5 кг). Наименьший объем мусора приходится в среднем на одного жителя Бурятии (151,2 кг в год), Калмыкии (212,6 кг) и Тувы (215,6 кг).

«В 2024 году россияне сгенерировали 47,5 млн тонн бытовых отходов, что на 0,8%, или на 396 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В целом динамика образования бытовых отходов за год осталась сравнительно стабильной, тогда как, например, оборот розничной торговли увеличился на 7,2%, а реальные располагаемые доходы — на 7,3%. Такая картина указывает на то, что темпы потребления товаров и услуг и генерируемые отходы не всегда коррелируют напрямую, а эффективное управление отходами и внедрение новых технологий становятся все более значимыми для поддержания экологического баланса», — говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» на основе данных Росприроднадзора.