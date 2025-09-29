Передано в суд дело калининградца, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды). Решение о возбуждении дела принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в мае 2022 года мужчина на своей странице в соцсети разместил публикацию, содержащую заведомо ложную информацию, связанную с действиями Вооруженных сил РФ. На время предварительного следствия в отношения фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу выполнен полномасштабный объем следственных и процессуальных действий, в полном объеме изобличающих фигуранта в содеянном. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания мужчины виновным ему может грозить наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.