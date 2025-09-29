Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт официального опубликования правовых актов.

Законом денонсируется конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в Страсбурге в 1996 году.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток, не позволяя избрать нового члена комитета от РФ с декабря 2023 года. По его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества.

В заключении комитета Госдумы по международным делам отмечается, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в стране.