ТАСС: власти Калининграда намерены привлечь 1 млрд на работу с детьми с ОВЗ

Власти Калининградской области планируют привлечь из федерального бюджета более 1 млрд рублей на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), на развитие реабилитационной структуры и увеличение количества получателей реабилитационных услуг до 2 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

«Министерство труда и социальной защиты РФ поддержало предложение губернатора Алексея Беспрозванных о реконструкции здания Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями „Детство“ в 2027-2028 годах. В результате общий охват детей с ограниченными возможностями здоровья на территории региона увеличится до 2 000 в год. Кроме того, расширится площадь для оказания детям многопрофильных реабилитационных услуг. Запланировано привлечение средств федерального бюджета в объеме 1,03 млрд рублей на развитие реабилитационной инфраструктуры, работу с детьми с ОВЗ», — рассказали агентству в пресс-службе.

В настоящий момент из регионального бюджета предоставляются выплаты ежемесячного пособия 3840 детям-инвалидам. Выплаты предоставляются также детям с редкими генетическими заболеваниями, отметили в правительстве.

Кроме того, пишет ТАСС, расширен региональный перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают поседневную жизнь этой категории детей. В список ТСР включены автомобильное кресло для перевозки детей-инвалидов и кресло-коляска с электроприводом. Приобретение кресла-коляски с электроприводом возможно за счет средств областного бюджета. В рамках этих мер выдано 115 сертификатов на ТСР и 61 кресло-коляски с электроприводом.

До 131,2 млн увеличено финансирование ремонтных работ в стационарных учреждениях социальной сферы.

