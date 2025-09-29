Приставы помогли калининградке взыскать с виновника ДТП деньги за разбитое авто

Судебные приставы помогли калининградке взыскать возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Водитель «Ауди А4» не соблюдал дистанцию и столкнулся с «Ниссаном» женщины. В результате ее авто получило более 50 повреждений. Калининградка неоднократно предлагала виновнику аварии возместить ущерб добровольно, но тот отказался. Вопрос пришлось решать в суде, который постановил взыскать с мужчины 940 тысяч рублей.

Однако виновник ДТП не торопился исполнять решение суда. Тогда приставы наложили арест на его банковские счета, вынесли запрет регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля марки «BMW X6» 2008 г.в. и временно ограничили выезд из РФ.

Меры подействовали: вся сумма задолженности поступила на депозитный счет отделения. Дополнительно ему пришлось оплатить 65 тысяч рублей исполнительского сбора. Права владелицы разбитого автомобиля восстановлены.

