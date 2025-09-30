В Калининградской области из болота вытащили старинный вагонный кабриолет (фото)

В одном из болот Калининградской области был обнаружен старинный вагонный кабриолет — лёгкая двухколёсная повозка со складывающейся крышей, популярная в XIX и в начале XX века (в такую повозку запрягалась одна лошадь, и вмещала она двух человек).

Видео находки в понедельник, 29 сентября, опубликовали в сообществе «Копатели Калининграда Эхо Восточной Пруссии» (правда, потом видео исчезло, и его заменили фотографиями). Конкретное место, где была сделана находка, не указывается. Судя по ролику, повозка отлично сохранилась, и большая часть её механизмов функционирует. По логотипам на ступичных гайках кабриолета удалось определить и производителя транспорта — это дрезденская компания Gläser-Karosserie GmbH. Фирма занималась производством кузовов кабриолетов по индивидуальному заказу. Предприятие было основано в 1864 году и просуществовало до 1952 года.