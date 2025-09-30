На опрос о социальном самочувствии населения региона выделили 462 тыс. рублей

На проведение исследования на тему «Социально-экономическое положение и социальное самочувствие населения Калининградской области» выделили 462 570 рублей. Закупка была проведена у единственного поставщика региональным «Центром социальной рекламы и информационных технологий».

Участие в поквартирном личном опросе должны принять 1000 респондентов. Услугу необходимо оказать до 24 октября 2025 года. Предварительный объём анкеты составляет не менее 40 вопросов. В анкете необходимо использовать различные типы вопросов: открытые, простые альтернативные, с несколькими вариантами ответов, с выборочным подмножеством, с оценочной шкалой.

Объём услуг должен включать подготовку плана-графика проведения исследования, разработку и проверку инструментария, тиражирование анкет, инструктаж и контроль работы интервьюеров, создание электронного массива данных исследования и осуществление его компьютерной обработки, анализ и интерпретацию полученных данных, представление по результатам исследования итогового отчёта с графической интерпретацией полученных данных. Обязательное условие — наличие подготовленной сети интервьюеров в Калининградской области с опытом работы не менее года. Период проведения опроса — не более 14 дней.

Изучаемые проблемы: материальное положение и социальное самочувствие жителей, выявление основных факторов, влияющих на социальное самочувствие отдельных групп населения; доверие государственным и политическим институтам; проблемное поле региона; оценка деятельности и доверие к органам власти, партийные предпочтения жителей региона, отношение к деятельности политических партий и другие.

Аналогичные исследования проводились в апреле и августе текущего года.