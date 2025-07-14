В регионе снова планируют провести поквартирный опрос о социальном самочувствии

Все новости по теме: Госзакупки

На очередное проведение исследования «Социально-экономическое положение и социальное самочувствие населения Калининградской области» выделили 406 942 руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком является «Центр социальной рекламы и информационных технологий». До 11 августа 2025 года необходимо опросить 1000 респондентов. Предварительный обьём анкеты составляет не менее сорока вопросов. «Формулировка вопросов должна быть корректна, понятна, проста и исключать возможность двойного толкования. Все вопросы должны быть организованы в логическом порядке, позволяющем в полном объеме решить задачи исследования», — подчеркивается в документации.

Изучаемые проблемы: материальное положение и социальное самочувствие жителей, выявление основных факторов, влияющих на социальное самочувствие отдельных групп населения; доверие государственным и политическим институтам; проблемное поле региона; оценка деятельности и доверие к органам власти, партийные предпочтения жителей региона, отношение к деятельности политических партий и другие вопросы.

Способ осуществления закупки — закупка у единственного поставщика.

Подобный опрос проводился в апреле текущего года. Тогда договор на проведение поквартирного личного опроса заключили с «Калининградской мониторинговой группой».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter