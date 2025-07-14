В регионе снова планируют провести поквартирный опрос о социальном самочувствии

На очередное проведение исследования «Социально-экономическое положение и социальное самочувствие населения Калининградской области» выделили 406 942 руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Заказчиком является «Центр социальной рекламы и информационных технологий». До 11 августа 2025 года необходимо опросить 1000 респондентов. Предварительный обьём анкеты составляет не менее сорока вопросов. «Формулировка вопросов должна быть корректна, понятна, проста и исключать возможность двойного толкования. Все вопросы должны быть организованы в логическом порядке, позволяющем в полном объеме решить задачи исследования», — подчеркивается в документации.

Изучаемые проблемы: материальное положение и социальное самочувствие жителей, выявление основных факторов, влияющих на социальное самочувствие отдельных групп населения; доверие государственным и политическим институтам; проблемное поле региона; оценка деятельности и доверие к органам власти, партийные предпочтения жителей региона, отношение к деятельности политических партий и другие вопросы.

Способ осуществления закупки — закупка у единственного поставщика.